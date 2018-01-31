ИИ от Alibaba решит проблему пробок в столице Малайзии

Систему на основе искусственного интеллекта City Brain, которая помогла улучшить ситуацию на дорогах Гуанчжоу, установят в Куала-Лумпуре. Это будет первый масштабный проект AliCloud за пределами Китая, пишет Quartz.

Крупнейший китайский онлайн-ритейлер Alibaba использует свои облачные вычислительные мощности, чтобы спасти азиатские мегаполисы от чудовищных пробок. Дочерняя компания AliCloud начнет с малайзийской столицы Куала-Лумпур, где с помощью искусственного интеллекта улучшит ситуацию на перегруженных дорогах.

Компания разработала систему City Brain специально для Гуанчжоу. С сентября 2016 года в городе на 15% увеличилась скорость движения, а отчеты о нарушениях правил система передавала в транспортную инспекцию в 92% случаях. City Brain анализирует ситуацию на дорогах в режиме реального времени, сигнализирует о возможном появлении пробок, помогает перенаправлять и оптимизировать транспортные потоки, а также выявляет практически все ДТП, используя данные с камер наблюдения, транспортных бюро, систем общественного транспорта и картографических приложений.

Интегрированная в другие системы городского управления, платформа может автоматизировать аварийную диспетчеризацию, чтобы находить для «скорой помощи» и других экстренных служб максимально быстрые маршруты. Со временем City Brain глубоко вникает во все транспортные проблемы и выдает рекомендации по строительству новых развязок и смене автобусных маршрутов.