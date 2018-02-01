Корейские ученые разработали ИИ для генного редактирования

Специалисты Национального университета Сеула и Университета Ёнсе объявили о разработке искусственного интеллекта, способного подбирать наиболее эффективные генетические ножницы для различных участков ДНК.

Генетические ножницы — искусственные ферменты, разрезающие определенные участки ДНК на части для удаления нежелательных мутаций. Каждый из этих ферментов разделен на бластомеры для рассечения ДНК и на РНК, выполняющую роль носителя этого фермента.

Одной из самых важных частей эффективного редактирования генов является прикрепление избранного фермента к заданному участку ДНК. Сегодня многие ученые по всему миру занимаются поиском наилучших РНК для различных последовательностей ДНК. Существуют также несколько компьютерных программ для предсказания последствий применения генетических ножниц, но их прогнозы не отличаются точностью из-за нехватки данных.

Команда исследователей из двух вузов Южной Кореи использовала в качестве решения проблемы метод глубокого обучения. Их технология основана на собранных ранее корейскими специалистами данных о применения технологии CRISPR-Cpf1. Данные были основаны на измерении активности генетических ножниц при использовании 15 000 различных вариантов РНК. Профессор Юн Сунро объединил эту информацию с методами глубокого обучения, чтобы выявить наиболее успешные варианты, работающие в разнообразных условиях.

Предложенная им и его коллегами программа позволяет получать результат с коэффициентом корреляции 0,87, тогда как обычно прогнозирующие модели не поднимаются выше 0,5 — 0,6, сообщает Business Korea. Подробные данные опубликованы в статье журнала Nature Biotechnology.