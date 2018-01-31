Расходы госказны выросли до 839 млрд грн

В Украине дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,85 миллиарда гривен, что на 31,9%, или на 22,4 млрд грн ниже показателя 2016 г., — следует из данных Национального банка Украины (НБУ).

По информации регулятора, в четвертом квартале 2017 г. по сравнению с четвертым кварталом 2016 г. дефицит подскочил в 9,2 раза — до 62,83 млрд грн, в том числе в декабре-2017 рост составил 2,2 раза — до 53,37 млрд грн.

В то же время, как проинформировали в НБУ, доходы госказны в 2017 г. увеличились на 28,7% — до 793,27 млрд грн, а ее расходы — на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Также в Нацбанке сообщили, что дефицит сводного бюджета Украины в 2017 г. сократился на 23,2% — до 42,09 млрд грн, при этом его доходы выросли на 29,9% — до 1 трлн 16,79 млрд грн, а расходы — на 26,4%, до 1 трлн 56,76 млрд грн.

Ранее в Минфине сообщали, что в январе-декабре 2017 г. в бюджет поступило 792,9 млрд грн, что на 28,7% (176,6 млрд гривен) больше, чем в 2016 г., и на 2,7% больше, чем планировалось. При этом план был перевыполнен на 21,1 млрд грн. Из этой суммы 7,1 млрд грн поступило от реализации конфиската и 12,8 млрд грн собственных поступлений бюджетных учреждений.

Расходы государственного госбюджета были выполнены в объеме 836,5 млрд гривен. Объем расходов казны вырос на 22,1% (151,6 млрд гривен) против 2016 г. При этом расходы общего фонда госбюджета составили 755,1 млрд грн, что на 17,5% больше, чем в 2016 г. (рост 112,5 млрд грн).