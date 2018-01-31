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"Кремлевский список" подменили перед передачей в Конгресс США - Atlantic Council

"Кремлевский список" подменили перед передачей в Конгресс США - Atlantic Council

“Кремлевский список” Минфина США, в котором перечислены 210 приближенных к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и бизнесменов, был изменен перед передачей в американский Конгресс, заявил шведский экономист Андерс Ослунд в своей статье для Atlantic Council.

Он отмечает, что ожидаемый список, названый “кремлевским”, должны были представить в полночь 29 января. Цель этого доклада заключалась в том, чтобы выявить тех лиц, которые создали свое состояние с помощью незаконных контактов с Кремлем. Различные правительственные органы США выполняли добросовестную работу в создании этого списка, подчеркивает Ослунд.

“В последний момент некий высокопоставленный чиновник — никто не знает, кто он — отбросил работу экспертов и вместо этого вписал в доклад имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes”, – пишет экономист.

Таким образом, подчеркивает Ослунд, этот чиновник высмеял правительственных экспертов, которые готовили “кремлевский отчет”, а секретарь казначейства, подписав новый список, взял на себя за это ответственность.

По материалам Зеркало Недели
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