"Кремлевский список" подменили перед передачей в Конгресс США - Atlantic Council

“Кремлевский список” Минфина США, в котором перечислены 210 приближенных к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и бизнесменов, был изменен перед передачей в американский Конгресс, заявил шведский экономист Андерс Ослунд в своей статье для Atlantic Council.
Он отмечает, что ожидаемый список, названый “кремлевским”, должны были представить в полночь 29 января. Цель этого доклада заключалась в том, чтобы выявить тех лиц, которые создали свое состояние с помощью незаконных контактов с Кремлем. Различные правительственные органы США выполняли добросовестную работу в создании этого списка, подчеркивает Ослунд.
“В последний момент некий высокопоставленный чиновник — никто не знает, кто он — отбросил работу экспертов и вместо этого вписал в доклад имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes”, – пишет экономист.
Таким образом, подчеркивает Ослунд, этот чиновник высмеял правительственных экспертов, которые готовили “кремлевский отчет”, а секретарь казначейства, подписав новый список, взял на себя за это ответственность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 2541 39
Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долговВчера, 19:00 - 3309 29
Стала известна средняя зарплата за декабрь в Донецкой области5 ч. назад - 931 7
Гройсман рассматривает возможность компенсации провайдерам за построение региональной интернет-сетиВчера, 14:30 - 869 7
В России хотят блокировать нелегально ввезенные телефоны и планшетыВчера, 14:15 - 986 7
Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долговВчера, 19:00 - 3309 29
В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривныВчера, 15:15 - 3050 4
Вышла обновленная Nokia 33107 ч. назад - 2897 3
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 2541 39
Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G-частоты 2,5 млрд грн3 ч. назад - 2073
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)Вчера, 15:10 - 859 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 3390
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1253
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1252
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1415 2
Идеи: портфельФондовий ринок
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок