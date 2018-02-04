Украина обогнала Китай среди производителей яиц

В прошлом году Украина заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.

За 18 лет (с 2000 года) мировое производство яиц выросло на 38,6%. Наибольший прирост этого производства зафиксировали в странах Африки и Океании.

В 2017 году производство яиц в мире составило 71,8 миллиона тонн или 1150 млрд штук. Из них более половины (58,5%) было произведено в Азии, 20,8% – в Америке, 15,7% – в Европе, 4,6% – в Африке и 0,4% в Океании.

Хотя, если брать в целом, то производство данной продукции в этих странах незначительно. Если рассматривать страны-производители отдельно, то больше всего куриных яиц в прошлом году выпустили в Китае – 41,8% от общего количества в мире.