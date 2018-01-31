На тепловые мощности потрачено 460 млн евро

В Украине за последние три года более 460 миллионов евро привлекли в установлении почти 2 ГВт тепловых мощностей по замещению газа, — сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает пресс-служба ведомства.

«Для увеличения мощностей, вырабатывающих тепло из возобновляемых источников энергии, разрабатываем еще ряд важных законодательных изменений», — сказал он на Общем открытом собрании Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ).

По его словам, один из законопроектов касается создания конкурентного рынка твердого биотоплива. Именно этот вопрос прорабатывает Госэнергоэффективности вместе с проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» и Биоэнергетической ассоциации Украины. Механизм, который разрабатывается, предусматривает создание системы электронной торговли биотопливом по образцу литовской биотопливной биржи «Baltpool».

В Госэнергоэффективности отмечают, что среди ожидаемых результатов:

— прозрачный конкурентный рынок биотоплива в Украине;

— снижение цен на сырье;

— рост объемов производства твердого биотоплива;

— обеспечение генерирующих мощностей необходимым сырьем;

— привлечение инвестиций в производство биотоплива.

В ведомстве добавляют, что рынок биотоплива будет стимулировать обеспечение альтернативным топливом твердотопливных котельных и биоТЭЦ прозрачным образом, что должно позволить общинам стать менее зависимыми от газа и положительно повлияет на экономическое положение региона.

Также на заседании был рассмотрен законопроект по внедрению конкуренции в системах теплоснабжения. При его разработке использован опыт Литвы, где благодаря новой модели конкурентного рынка тепла возросла доля тепловой энергии из биомассы в системе теплоснабжения до 65 процентов, резюмировали в агентстве.