На тепловые мощности потрачено 460 млн евро

В Украине за последние три года более 460 миллионов евро привлекли в установлении почти 2 ГВт тепловых мощностей по замещению газа, — сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает пресс-служба ведомства.
«Для увеличения мощностей, вырабатывающих тепло из возобновляемых источников энергии, разрабатываем еще ряд важных законодательных изменений», — сказал он на Общем открытом собрании Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ).
По его словам, один из законопроектов касается создания конкурентного рынка твердого биотоплива. Именно этот вопрос прорабатывает Госэнергоэффективности вместе с проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» и Биоэнергетической ассоциации Украины. Механизм, который разрабатывается, предусматривает создание системы электронной торговли биотопливом по образцу литовской биотопливной биржи «Baltpool».
В Госэнергоэффективности отмечают, что среди ожидаемых результатов:
— прозрачный конкурентный рынок биотоплива в Украине;
— снижение цен на сырье;
— рост объемов производства твердого биотоплива;
— обеспечение генерирующих мощностей необходимым сырьем;
— привлечение инвестиций в производство биотоплива.
В ведомстве добавляют, что рынок биотоплива будет стимулировать обеспечение альтернативным топливом твердотопливных котельных и биоТЭЦ прозрачным образом, что должно позволить общинам стать менее зависимыми от газа и положительно повлияет на экономическое положение региона.
Также на заседании был рассмотрен законопроект по внедрению конкуренции в системах теплоснабжения. При его разработке использован опыт Литвы, где благодаря новой модели конкурентного рынка тепла возросла доля тепловой энергии из биомассы в системе теплоснабжения до 65 процентов, резюмировали в агентстве.
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