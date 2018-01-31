Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе

Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas выполнил первый полет между США и Австралией с использованием биотоплива.

Boeing 787-9 вылетел 28 января из Лос-Анджелеса и успешно приземлился через 15 часов 30 января в Мельбурне.

Воздушное судно было заправлено 24 тоннами биотоплива, произведенного из горчицы Brassica Carinata, что, по данным Qantas, позволило уменьшить выбросы углекислого газа в течение полета на 18 тонн по сравнению с использованием обычного керосина.

Brassica Carinata – это специальный промышленный сорт горчицы, разработанный канадской компанией Agrisoma Biosciences. Его можно сеять в районах, непригодных для выращивания продовольственных культур, или же как покровную культуру для улучшения качества почвы в перерывах между выращиванием продовольственных культур.

В процессе переработки горчица сорта Brassica Carinata дает масло, из которого получается 20% биотоплива для самолетов, 70% биодизеля и 10% субпродуктов. В рамках анонсированного в 2017 году сотрудничества Qantas ожидает, что первый в Австралии урожай зерна для производства биотоплива будет собран к 2020 году.

Ранее в международной организации International Council of Clean Transportation (ICCT) заявляли, что использование реактивного топлива, произведенного из растительного сырья, не приведет к сколько-нибудь значительному сокращению выбросов парниковых газов.

По мнению специалистов ICCT, совокупные выбросы сельскохозяйственной техники при производстве растительного сырья для альтернативного авиатоплива сводят на нет эффект от его использования. К тому же, растения специально модифицируются для использования в промышленности, поэтому произведенное из этого сырья альтернативное топливо становится более “грязным”. И, наконец, считают они, сырья будет просто недостаточно, чтобы покрыть все потребности реактивной авиации, учитывая, что спрос на биотопливо достаточно высок и в других транспортных секторах.