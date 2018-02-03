В Чехии будет построен самый высокий тоннель в Европе

В Чехии запланировали построить самый высокий тоннель в Европе. Предположительным местом расположения сооружения станет Тршебич-Боровин.
Длина тоннеля составит 300 метров, а высота – 9,3 метра.
Ожидается, что строительство конструкции будет проходить в рамках реализации проекта по сооружению огромной объездной дороги.
Последняя должна стать частью трассы, необходимой для перевозки габаритных грузов, чтобы строить очередной блок высокотехнологичной АЭС “Дукованы”.
Возведение нового тоннеля запланировали полностью выполнить до 2029 года. Деньги на подготовительные работы правительство выделило еще в 2017 году. В качестве проектировщика выступает одна из известных чешских компаний.
Недавно представитель отдела транспорта администрации будущего места дислокации тоннеля рассказал о том, что ранее рассматривались разные варианты транспортировки габаритных грузов, включая железную дорогу или воздушное сообщение. Учитывалось, что масса грузов может в любой момент превысить 500 тонн. Из-за этого и был выбран метод транспортировки габаритной продукции по шоссе. Главным требованием стали параметры дорожного пространства. Специалист пояснил, что ширина должна составлять не менее 9 метров. Аналогичные параметры должны быть и у тоннеля для достижения положительных результатов.
Эксперты уверены, что самым вероятным вариантом перевозки габаритного оборудования для пятого блока электростанции будет транспортировка по морскому пространству, а затем до Колина по Эльбе. Из Йиглавы грузы будут перевозиться непосредственно в Дукованы, где и располагается АЭС.
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