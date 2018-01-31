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В Польше запретили торговлю по воскресеньям

В Польше запретили торговлю по воскресеньям

Президент Польши Анджей Дуда 30 января подписал закон, который запрещает работу магазинов по воскресеньям.

Об этом сообщает агентство PAP.

Сообщается, что принятый закон направлен на то, чтобы дать возможность работникам торговли проводить воскресенье вместе с семьями. Согласно закону, исключения могут быть сделаны для интернет-магазинов, аптек, магазинов на заправках и торговых точек при хлебопекарнях, где продукция реализуется по графику, а также предприятий семейного бизнеса.

Кроме того, теперь вводится ограничение торговли в канун Рождества и в субботу перед Пасхой — до 14:00.

Указано ,что указанный закон будет реализован поэтапно, в частности в 2018 году запрет будет действовать два воскресенья в месяц, в 2019 — три, и только к 2020 году вся торговля по воскресеньям будет запрещена.

По материалам РБК-Украина
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