В Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине

В Украине на сегодня существуют значительные риски отмывания денег.

Об этом говорится в посвященном Украине отчете членов Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL), сообщает DW.

Как сообщается, риски отмывания денег в Украине существуют из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности из-за фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества.

“Значительная доля теневой экономики, подпитываемая массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой”, – отмечают эксперты.

По сообщению экспертов, главными механизмами отмывания денег в Украине остаются конвертационные центры, “которые используются для конвертирования средств в наличность и вывода ее за пределы страны”.

Вместе с тем, отмечается, что отмывание денег в стране все еще рассматривается как “второстепенное” преступление.

“Каждый раз, когда выносится приговор за отмывание денег, он почти всегда более мягкий, чем при предикатном (преступление, в результате которого возникли доходы, которые становятся предметом отмывания средств, – ред.) правонарушении”, – отмечают эксперты, подчеркивая необходимость ввести более жесткое наказание за отмывание денег.

Так, эксперты рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение о том, что “лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное правонарушение”.

Также эксперты считают необходимым проведение большего числа расследований и вынесения приговоров по делам, касающимся коррупции на высоком уровне и хищения госимущества и активов.