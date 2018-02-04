Назвали наиболее стрессовые профессии

Рынок труда в Украине нуждается в рабочих кадрах. Среди востребованных профессий – сварщики, токари, столяры, инженеры, повара и официанты.

Некоторые в поисках работы стараются выбрать как можно более спокойную профессию. Ведь часто она связана со стрессами и переживаниями. Work.ua перечислил такие.

Продавцы не имеют фиксированной заработной платы. Их доход зависит от способностей продать как можно больше и быстрее, чтобы выполнить план по продажам. Кроме этого, нужно постоянно общаться с клиентами, в том числе неудовлетворенными.

6 место: учителя

Любой учитель обязан найти подход к ученикам и их родителям. Это отбирает немало сил. В то же время рабочий день не всегда заканчивается в 6 вечера. Преподаватели часто работают дома: проверяют контрольные, готовят материалы для занятий и экзаменов.

5 место: люди искусства

9,1% представителей творческих профессий страдают депрессией. Они переживают за свои рейтинги, популярность. Часто жалуются на отсутствие вдохновения.

4 место: медицинские работники

Врачи помогают побороть недуг, при этом иногда им приходится участвовать в моральном восстановлении пациента. Необходимость подбодрить, утешить или успокоить забирает еще больше сил, чем сам процесс лечения.

3 место: социальные работники

Люди этих профессий сталкиваются с агрессией тех, кому они пытаются помочь. Кроме этого, на них лежит повышенная ответственность и необходимость действовать строго по инструкции.

2 место: работники общественного питания

График тех, кто работает в сфере питания, часто ненормирован. Некоторые работают в ночные смены или целые сутки. Потеря аппетита, проблемы со сном и концентрацией внимания наблюдаются в 10,3% работников общественного питания.

Наиболее стрессовой является работа, связанная с уходом за пожилыми и больными людьми, а также за детьми. Эта профессия всегда требует полной отдачи, человек не просто работает, а проживает со своим подопечным определенный период жизни.