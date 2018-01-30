ВБ инвестировал более $2 млрд в транспорт, медицину и ЖКХ Украины

Украина внедряет 7 совместных проектов со Всемирным банком на общую сумму $2,3 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В перечень этих проектов входят:

Улучшение транспортного сообщения, поддержка функционирования и безопасности движения для пользователей дорог на отобранных участках национальной сети дорог;

Финансирование развития отечественных магистральных электросетей;

Повышение качества медицинских услуг в отобранных областях с особым акцентом на первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака, повышение эффективности управления в системе здравоохранения;

Повышение эффективности социальной помощи и системы социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей, укрепление администрирования предоставления как социальной помощи, так и социальных услуг, поддержка развития семейных форм опеки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся в интернатных учреждениях;

Повышение качества и эффективности услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов в отобранных городах Украины;

Повышение энергоэффективности и качества отобранных предприятий теплокоммунэнерго Украины.

«Пересмотр портфеля проектов Всемирного банка происходит каждые 6 месяцев. Такой постоянный и системный пересмотр состояния внедрения проектов способствует эффективному использованию средств, предоставляемых Банком. Также во время совместного пересмотра портфеля проектов происходит анализ проблемных вопросов, возникших при реализации проектов, и поиск действенных путей их решения. Выборка средств займов в 2017 году составила $117,2 млн, по сравнению с 2016 годом она выросла на $47,6 млн», – говорится в сообщении Минфина.