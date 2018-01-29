Польша требует от США расширить санкции на "Северный поток-2"

Польша хочет, чтобы США включили в список санкций строительство газопровода “Северный поток-2”. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna по результатам субботней встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
“Да, мы говорили о “Северном потоке-2”. Мы (Польша) хотим, чтобы строительство газопровода Nord Stream 2 попало под санкции американского закона от 2 августа 2017 года, в котором говорится о санкциях против России”, — заявил Моравецкий. Он подчеркнул, что нынешняя интерпретация данного закона госдепартаментом США является “неоднозначной, и Польшу это не удовлетворяет”.
“Это очень важный пункт в переговорах из США. Тут говорится не только об энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона”, — подчеркнул польский премьер. По словам Моравецкого, Тиллерсон в ходе переговоров признал, что диверсификация источников энергоснабжения должна стать общим приоритетом для стран Центрально-Восточной Европы.
“США заинтересованы инвестициями в развитие инфраструктуры, которое не только позволит принимать сжиженный газ в Польше и Хорватии, но и транспортировать его в дальнейшем в страны, которые не имеют доступа к морю”, — объяснил Моравецкий.
Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что “Северный поток-2” — угроза для энергетической безопасности Европы. По этой причине, США выступают против строительства газопровода.
Президент Украины во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что газопровод “Северный поток – 2” является тестом на единство Европы. По его словам, целью проекта “Северный поток-2” является ослабление и разделение европейских стран. Порошенко подчеркнул, что это политический проект.
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