Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 153 0

Польша требует от США расширить санкции на "Северный поток-2"

Польша требует от США расширить санкции на "Северный поток-2"

Польша хочет, чтобы США включили в список санкций строительство газопровода “Северный поток-2”. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna по результатам субботней встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

“Да, мы говорили о “Северном потоке-2”. Мы (Польша) хотим, чтобы строительство газопровода Nord Stream 2 попало под санкции американского закона от 2 августа 2017 года, в котором говорится о санкциях против России”, — заявил Моравецкий. Он подчеркнул, что нынешняя интерпретация данного закона госдепартаментом США является “неоднозначной, и Польшу это не удовлетворяет”.

“Это очень важный пункт в переговорах из США. Тут говорится не только об энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона”, — подчеркнул польский премьер. По словам Моравецкого, Тиллерсон в ходе переговоров признал, что диверсификация источников энергоснабжения должна стать общим приоритетом для стран Центрально-Восточной Европы.

США заинтересованы инвестициями в развитие инфраструктуры, которое не только позволит принимать сжиженный газ в Польше и Хорватии, но и транспортировать его в дальнейшем в страны, которые не имеют доступа к морю”, — объяснил Моравецкий.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что “Северный поток-2” — угроза для энергетической безопасности Европы. По этой причине, США выступают против строительства газопровода.

Президент Украины во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что газопровод “Северный поток – 2” является тестом на единство Европы. По его словам, целью проекта “Северный поток-2” является ослабление и разделение европейских стран. Порошенко подчеркнул, что это политический проект.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018