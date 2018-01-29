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В оккупированном Крыму ушел с молотка коньячный завод

В оккупированном Крыму ушел с молотка коньячный завод

Оккупационные власти продали на аукционе Багеровский завод марочных коньяков. Информация об этом размещена на сайте так называемого «министерства имущественных и земельных отношений».

Информация, предоставленная на страницах ресурса, говорит о том, что с молотка ушел участок земли и все имущество, которое находилось на нем. Участок располагался в поселке Багерово, по улице Одесская. Земля и недвижимое имущество принадлежали коньячному заводу сообщает Black Sea News.

Площадь земельного участка составила 54 метра квадратных. Начальная стоимость лота составляла 39 миллиона рублей. Торги завершились на сумме 41,2 миллиона рублей. Новым владельцем имущества стала компания ООО «Алеф-Виналь-Крым», которая теперь должна составить договор купли-продажи.

Это не первая распродажа имущества предприятий винодельческой отрасли в Крыму. Так в 2017 году был продан пакет акций завода шампанских вин «Новый свет». Лот был приобретен российской компанией ООО «Южный проект».

По материалам УБР
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