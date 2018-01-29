Минрегион: новый механизм возмещения субсидий заблокировал расчеты по всей Украине

Минрегион требует от министерства финансов незамедлительно отменить введенную 4 января норму, согласно которой для получения возмещений из бюджета все украинские ОСМД должны открыть казначейские счета. В ведомстве отмечают, что это привело к полному блокированию выплат. А само правило минфин не согласовывал с ведомством.

«Новый механизм выплаты субсидий, введенный в действие приказом минфина 4 января текущего года, фактически заблокировал расчеты по всей Украине. Предприятия отрасли, ОСМД / ЖББ не должны становиться заложниками ситуации – в этом заключается принципиальная позиция Минрегиона», – говорится в сообщении министерства.

По результатам совещания, проведенного в Минрегионе, Минфину было дано предписание незамедлительно урегулировать ситуацию.

Напомним, что с января все украинские ОСМД обязаны были открыть казначейские счета – только на них с января могут осуществляться выплаты субсидий. Свои инициативы чиновники объясняли необходимостью усиления контроля над целевым использованием средств. Между тем, правило сильно усложнило жизнь для ОСМД. А для многих из них доступ к бюджетным льготам и вовсе оказался закрыт.