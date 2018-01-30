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Oppo запатентовал сгибающийся смартфон

Oppo запатентовал сгибающийся смартфон

Компания Oppo зарегистрировала патент на планшетофон, оборудованный сгибающимся дисплеем. Этим он отличается он некоторых других конструкций, когда половины мобильного устройства имеют собственные экраны, которые образуют единый дисплей в разложенном состоянии. Описанный в документах Oppo аппарат имеет именно сгибающийся экран.

Какой-либо технической информации об устройстве в описании нет — представлены лишь наброски гибридного девайса. В сложенном состоянии аппарат представляет собой подобие двухстороннего смартфона с соотношением сторон экрана 16:9.

Устройство на рисунках имеет относительно тонкий профиль, половинки также имеют одинаковую толщину. Axon M, для сравнения, не может похвастаться такой конструкцией, однако является коммерческим образцом складного смартфона, а не его концептом или примером из очередного патента.

По материалам bigmir.net
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