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Иран стал добывать газа больше, чем Катар на крупнейшем в мире газовом месторождении

Иран стал добывать газа больше, чем Катар на крупнейшем в мире газовом месторождении

Иран начал добывать больше газа, чем Катар на совместном гигантском газовом месторождении Северное/Южный Парс в Персидском заливе, сообщает арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на иранские источники.

Телеканал сообщает, в частности, что в январе уровень добычи топлива на месторождении со стороны Ирана, как ожидается, составит 553 млн куб. м в сутки. Это означает, что доля Катара в общем объеме добытого на месторождении газа станет меньше половины, хотя его квота составляет 2/3.

Наблюдатели, отмечает Sky News, задаются вопросом: “Не является ли перераспределение долей результатом сделки между Ираном и Катаром?”

Ранее различные международные специализированные институты предполагали, что Иран превзойдет Катар по добыче газа на месторождении Южный Парс в 2020 году, однако это произошло двумя годами ранее.

Месторождение Северное/Южный Парс – крупнейшее в мире сверхгигантское нефтегазовое месторождение в центральной части Персидского залива с запасами в 14,2 трлн куб. м. Месторождение Северное – это южная его часть, которая расположена в территориальных водах Катара. Южный Парс – это северная (иранская) часть.

После открытия месторождения в 1971 году Катар заявлял, что его границы совпадают с границами катарских территориальных вод, однако позже Иран объявил, что 1/3 запасов месторождения находится на его территории, что было принято международным сообществом.

По материалам Укрэксимбанк ХмО №1
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