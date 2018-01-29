НАБУ проводит масштабные обыски по делу портов

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.
Об этом “Украинской правде” сообщили в НАБУ.
Отмечается, что 29 января обыски проводятся в рамках расследования, связанного с предполагаемыми фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.
О деталях проведения следственных действий в антикоррупционном бюро пообещали сообщить позже.
Напомним, в октябре 2015 года Южненский филиал “Администрации морских портов Украины” осуществил закупку эксплуатационных дноуглубительных работ в акватории морского порта “Южный”.
По результатам торгов был заключен договор с “Лигос уа” на сумму почти 134 млн грн. Следствие считает, что эта закупка проведена по завышенным ценам.
Собрав достаточно информации, что свидетельствовало о возможном антиконкурентном характере действий со стороны участников торгов, НАБУ обратилось в Антимонопольный комитет, и тот начал собственное расследование.
Упомянутый эпизод, а также ряд аналогичных закупок расследуется детективами НАБУ в рамках уголовного производства по факту возможного совершения служебными лицами АМПУ ряда коррупционных уголовных правонарушений, в результате которых интересам государства нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.
Все уголовные правонарушения связаны с осуществлением государственных закупок в течение 2015-2016 годов.
Кроме того, на основании собранных доказательств в расследовании упомянутого уголовного производства, весной 2017 года Национальное антикоррупционное бюро подало в Хозяйственный суд г. Киева иск о признании недействительным договора на сумму 712 млн грн.
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