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НАБУ проводит масштабные обыски по делу портов

НАБУ проводит масштабные обыски по делу портов

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.

Об этом “Украинской правде” сообщили в НАБУ.

Отмечается, что 29 января обыски проводятся в рамках расследования, связанного с предполагаемыми фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

О деталях проведения следственных действий в антикоррупционном бюро пообещали сообщить позже.

Напомним, в октябре 2015 года Южненский филиал “Администрации морских портов Украины” осуществил закупку эксплуатационных дноуглубительных работ в акватории морского порта “Южный”.

По результатам торгов был заключен договор с “Лигос уа” на сумму почти 134 млн грн. Следствие считает, что эта закупка проведена по завышенным ценам.

Собрав достаточно информации, что свидетельствовало о возможном антиконкурентном характере действий со стороны участников торгов, НАБУ обратилось в Антимонопольный комитет, и тот начал собственное расследование.

Упомянутый эпизод, а также ряд аналогичных закупок расследуется детективами НАБУ в рамках уголовного производства по факту возможного совершения служебными лицами АМПУ ряда коррупционных уголовных правонарушений, в результате которых интересам государства нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.

Все уголовные правонарушения связаны с осуществлением государственных закупок в течение 2015-2016 годов.

Кроме того, на основании собранных доказательств в расследовании упомянутого уголовного производства, весной 2017 года Национальное антикоррупционное бюро подало в Хозяйственный суд г. Киева иск о признании недействительным договора на сумму 712 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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