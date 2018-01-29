МАУ разрешили открыть самый короткий рейс

Крупнейший украинский авиаперевозчик Международные авиалинии Украины (МАУ) получил разрешение на осуществление полетов по рейсу Киев – Винница.
Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия Госавиаслужбы по выдаче назначений на эксплуатацию воздушных линий.
Отмечается, что решение вступит в силу с 1 февраля 2018 года и будет действовать неограниченный срок.
В Госавиаслужбе объяснили, что в Украине нет ограничений для внутренних полетов между аэропортами, поэтому заявка МАУ была удовлетворена.
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Напомним, что в декабре 2017 года МАУ анонсировал запуск своего самого короткого рейса.
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