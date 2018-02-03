Как украинцы могут экономить на коммуналке - эксперт

По словам директора ДТЭК ЭСКО Евгения Бушмы, в Украине применяются сертифицированные приборы учета, которые помогают экономить энергоресурсы.
Как
“А двузонные счетчики электроэнергии, помимо фиксации объема потребленной электроэнергии, считают, сколько киловатт-часов было потреблено днем, а сколько ночью, с 23:00 до 07:00. Тариф на ночную электроэнергию для бытовых клиентов в два раза ниже, чем днем. Люди незаметно для себя в среднем и так потребляют порядка 30% электроэнергии ночью (холодильник, не выключенные электроприборы, телевизор, компьютер и прочее).
После установки двузонных счетчиков некоторые люди переводят на ночной режим до 80% домашнего электропотребления. Например, с помощью розеток с таймерами программируют энергоемкие электроприборы (стиральные машины, бойлеры) на автоматические включение и выключение с 23:00 до 07:00.
Очень удобным решением для бытовых пользователей являются наборы энергоэффективных товаров и услуг “Розумний WATT”, в которые входят двузонные счетчики электроэнергии с услугой быстрой установки под ключ, LED-лампами и “умными” розетками с таймерами. Такие наборы помогают экономить до 50% семейных расходов на электроэнергию, благодаря комплексному подходу к экономии. Наборы сейчас доступны для клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Такие наборы позволяют экономить до 50% расходов на отопление в многоквартирных домах с горизонтальной разводкой системы отопления”, – рассказывает Евгений Бушма.
Эксперт также перечислил другие способы снизить расходы на коммуналку:
1. Модернизируйте систему отопления. Если это частный дом, то можно заменить старый газовый котел на современный, автоматизированный с повышенным КПД, утеплить трубы, чтобы по пути от котла до помещений квартиры они не теряли тепло. Можно вместо газового котла установить систему электроотопления и в ночное время платить за обогрев дома в два раза меньше, чем днем.
Также сейчас становятся все более популярны тепловые насосы, которые позволяют отапливать дом в зимний период за счет грунтового тепла, что очень выгодно. Но расходы на установку теплового насоса могут быть высоки, а сроки окупаемости – существенно отличаться в разных домах. Альтернативой грунтовому тепловому насосу может быть воздушный тепловой насос и водяной.
В многоквартирном доме с центральным отоплением можно установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с автоматическим погодным регулированием подачи и распределения тепла. Такой ИТП в сочетании с балансировкой стояков позволяет обеспечить комфортную температуру 18-22 градуса во всех квартирах, избежать перетопов, из-за которых многие люди ранее открывали окна, выпуская ценные гигакалории на улицу.
2. Устанавливайте регуляторы тепла на батареях, там где это возможно. Они позволяют регулировать температуру в помещении до комфортного уровня, чтобы не выпускать тепло на улицу. Существуют автоматические регуляторы, которые в постоянном режиме поддерживают заданную для помещения температуру, что позволяет еще более эффективно экономить тепло.
3. Проводите ремонты и профилактику системы отопления. Например, перед каждым отопительным сезоном нужно проводить промывку системы отопления, включая радиаторные батареи. В них могут накапливаться различные отложения, которые ухудшают теплоотдачу.
Также необходимо проверять надежность вентилей и труб, в каком они состоянии, чтобы не было протечек, свищей, ржавчины.
4. Замените окна и двери на энергоэффективные, регулярно проверяйте и регулируйте прилегание уплотнителей. Это позволит избежать сквозняков и сберечь до 30% тепла в квартире.
5. Используйте теплоотражающие экраны на стене за радиаторными батареями. Благодаря им батарея будет нагревать не стену и воздух на улице, а комнату.
6. Комплексно утеплите здание. Согласно так называемому “правилу непрерывной линии”, необходимо полностью утеплить все стены, цоколь, чердак и крышу здания, не оставляя мостики холода. Эта рекомендация актуальна и для частных домов, и особенно для многоэтажек. Они часто страдают от “лоскутного утепления”, которое может приводить даже к появлению плесени на внутренних стенах и трещин на стыке утепленных и не утепленных поверхностей.
7. Используйте рекуперацию тепла. Рекуператоры позволяют обеспечивать приток свежего воздуха в помещение, но при этом сохраняют тепло.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может продать "вышки Бойко" в КрымуВчера, 15:30 - 2035 28
Эксперты подсчитали, сколько Россия тратит на КрымВчера, 20:45 - 1342 13
ЗАЗ поведал о своих планах на 2018 годВчера, 17:00 - 3379 13
Климкин пригрозил санкциями Adidas и VolkswagenВчера, 16:30 - 1504 12
Пузырь криптовалют начал лопаться: Bitcoin резко подешевел - BloombergВчера, 21:00 - 4145 11
Копейка к копейке: богатейший человек мира за один вечер заработал 6,5 млрд долл.Вчера, 17:45 - 5021 3
Пузырь криптовалют начал лопаться: Bitcoin резко подешевел - BloombergВчера, 21:00 - 4145 11
ЗАЗ поведал о своих планах на 2018 годВчера, 17:00 - 3379 13
НБУ резко ухудшил прогноз золотовалютных резервовВчера, 15:00 - 2502 1
Украина может продать "вышки Бойко" в КрымуВчера, 15:30 - 2035 28
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздухВчера, 15:10 - 424
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Позавчера, 15:10 - 1297
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливе31.01.2018, 15:10 - 806
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 2056 3
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4503
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...Обговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)Обслуговування в українських банках (гарне і погане)