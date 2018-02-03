Как украинцы могут экономить на коммуналке - эксперт

По словам директора ДТЭК ЭСКО Евгения Бушмы, в Украине применяются сертифицированные приборы учета, которые помогают экономить энергоресурсы.

Как пишет “Сегодня”, сами по себе счетчики воды, тепла, газа и электроэнергии не экономят ресурсы, но отражают фактический, а не расчетный объем их потребления. Это дает человеку возможность анализировать собственное энергопотребление и принимать решение о том, какие энергосберегающие и энергоэффективные мероприятия необходимо выполнить, чтобы в конечном итоге платить меньше за энергоресурсы.

“А двузонные счетчики электроэнергии, помимо фиксации объема потребленной электроэнергии, считают, сколько киловатт-часов было потреблено днем, а сколько ночью, с 23:00 до 07:00. Тариф на ночную электроэнергию для бытовых клиентов в два раза ниже, чем днем. Люди незаметно для себя в среднем и так потребляют порядка 30% электроэнергии ночью (холодильник, не выключенные электроприборы, телевизор, компьютер и прочее).

После установки двузонных счетчиков некоторые люди переводят на ночной режим до 80% домашнего электропотребления. Например, с помощью розеток с таймерами программируют энергоемкие электроприборы (стиральные машины, бойлеры) на автоматические включение и выключение с 23:00 до 07:00.

Очень удобным решением для бытовых пользователей являются наборы энергоэффективных товаров и услуг “Розумний WATT”, в которые входят двузонные счетчики электроэнергии с услугой быстрой установки под ключ, LED-лампами и “умными” розетками с таймерами. Такие наборы помогают экономить до 50% семейных расходов на электроэнергию, благодаря комплексному подходу к экономии. Наборы сейчас доступны для клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Такие наборы позволяют экономить до 50% расходов на отопление в многоквартирных домах с горизонтальной разводкой системы отопления”, – рассказывает Евгений Бушма.

Эксперт также перечислил другие способы снизить расходы на коммуналку:

1. Модернизируйте систему отопления. Если это частный дом, то можно заменить старый газовый котел на современный, автоматизированный с повышенным КПД, утеплить трубы, чтобы по пути от котла до помещений квартиры они не теряли тепло. Можно вместо газового котла установить систему электроотопления и в ночное время платить за обогрев дома в два раза меньше, чем днем.

Также сейчас становятся все более популярны тепловые насосы, которые позволяют отапливать дом в зимний период за счет грунтового тепла, что очень выгодно. Но расходы на установку теплового насоса могут быть высоки, а сроки окупаемости – существенно отличаться в разных домах. Альтернативой грунтовому тепловому насосу может быть воздушный тепловой насос и водяной.

В многоквартирном доме с центральным отоплением можно установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с автоматическим погодным регулированием подачи и распределения тепла. Такой ИТП в сочетании с балансировкой стояков позволяет обеспечить комфортную температуру 18-22 градуса во всех квартирах, избежать перетопов, из-за которых многие люди ранее открывали окна, выпуская ценные гигакалории на улицу.

2. Устанавливайте регуляторы тепла на батареях, там где это возможно. Они позволяют регулировать температуру в помещении до комфортного уровня, чтобы не выпускать тепло на улицу. Существуют автоматические регуляторы, которые в постоянном режиме поддерживают заданную для помещения температуру, что позволяет еще более эффективно экономить тепло.

3. Проводите ремонты и профилактику системы отопления. Например, перед каждым отопительным сезоном нужно проводить промывку системы отопления, включая радиаторные батареи. В них могут накапливаться различные отложения, которые ухудшают теплоотдачу.

Также необходимо проверять надежность вентилей и труб, в каком они состоянии, чтобы не было протечек, свищей, ржавчины.

4. Замените окна и двери на энергоэффективные, регулярно проверяйте и регулируйте прилегание уплотнителей. Это позволит избежать сквозняков и сберечь до 30% тепла в квартире.

5. Используйте теплоотражающие экраны на стене за радиаторными батареями. Благодаря им батарея будет нагревать не стену и воздух на улице, а комнату.

6. Комплексно утеплите здание. Согласно так называемому “правилу непрерывной линии”, необходимо полностью утеплить все стены, цоколь, чердак и крышу здания, не оставляя мостики холода. Эта рекомендация актуальна и для частных домов, и особенно для многоэтажек. Они часто страдают от “лоскутного утепления”, которое может приводить даже к появлению плесени на внутренних стенах и трещин на стыке утепленных и не утепленных поверхностей.

7. Используйте рекуперацию тепла. Рекуператоры позволяют обеспечивать приток свежего воздуха в помещение, но при этом сохраняют тепло.