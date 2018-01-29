Western Digital терпит убытки

Компания Western Digital отчиталась о работе во второй четверти 2018 финансового года.

Выручка достигла $5,3 млрд, что стало рекордным результатом для указанного периода. Для сравнения: годом ранее доход компании равнялся $4,9 млрд. Таким образом, рост составил приблизительно 9%.

По итогам второго финансового квартала Western Digital понесла чистые убытки в размере $823 млн, или $2,78 в пересчёте на одну ценную бумагу. Годом ранее компания получила $235 млн чистой прибыли — $0,8 на одну акцию.

Однако, как отмечает Western Digital, полученные убытки объясняются прежде всего налоговой реформой в США.

В то же время операционная прибыль составила $955 млн. Для сравнения: годом ранее данный показатель равнялся $545 млн.

Компания Western Digital поставила в течение квартала приблизительно 42,3 млн жёстких дисков. Годом ранее отгрузки были выше — 44,8 млн единиц. Такая ситуация объясняется ростом популярности твердотельных накопителей, которые становятся всё доступнее.