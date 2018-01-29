Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 691 0

Western Digital терпит убытки

Western Digital терпит убытки

Компания Western Digital отчиталась о работе во второй четверти 2018 финансового года.

Выручка достигла $5,3 млрд, что стало рекордным результатом для указанного периода. Для сравнения: годом ранее доход компании равнялся $4,9 млрд. Таким образом, рост составил приблизительно 9%.

По итогам второго финансового квартала Western Digital понесла чистые убытки в размере $823 млн, или $2,78 в пересчёте на одну ценную бумагу. Годом ранее компания получила $235 млн чистой прибыли — $0,8 на одну акцию.

Однако, как отмечает Western Digital, полученные убытки объясняются прежде всего налоговой реформой в США.

В то же время операционная прибыль составила $955 млн. Для сравнения: годом ранее данный показатель равнялся $545 млн.

Компания Western Digital поставила в течение квартала приблизительно 42,3 млн жёстких дисков. Годом ранее отгрузки были выше — 44,8 млн единиц. Такая ситуация объясняется ростом популярности твердотельных накопителей, которые становятся всё доступнее.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018