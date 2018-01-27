Fujitsu продает мобильный бизнес

Японская компания Fujitsu Ltd сообщила в пятницу о ведении переговоров о продаже своего мобильного бизнеса инвестиционному фонду Polaris Capital Group. Объем сделки, по данным местных СМИ, составляет до 50 млрд иен ($456 млн).

Подписание официального соглашения состоится, как ожидается, к концу месяца, сообщила газета Nikkei, добавив, что Fujitsu продаст контрольный пакет акций в мобильном бизнесе.

В свою очередь, Fujitsu указала в опубликованном заявлении, что окончательного решения пока не приняла. Представитель Fujitsu отказался сообщить корреспонденту Reuters, какую долю бизнеса компания выставила на продажу. Базирующийся в Токио фонд Polaris также пока недоступен для комментариев.

На фоне новостей о продаже акции Fujitsu выросли на 1,6 %. Fujitsu и другие японские производители мобильных телефонов испытывают значительные трудности на глобальном рынке в борьбе с такими конкурентами, как Apple и Samsung Electronics, а также китайскими производителями, предлагающим продукцию по значительно более низким ценам.

Fujitsu также продолжает избавляться от непрофильного бизнеса. В прошлом году компания продала Lenovo Group контрольный пакет акций подразделения по выпуску персональных компьютеров за $269 млн.

Как сообщает Nikkei, мобильный бизнес Fujitsu, выделенный в отдельную компанию в 2016 году, привлёк интерес и других инвестиционных фондов, таких как британская компания CVC Capital Partners, а также китайского производителя персональных компьютеров Lenovo Group.