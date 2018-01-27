Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15 0

Fujitsu продает мобильный бизнес

Fujitsu продает мобильный бизнес

Японская компания Fujitsu Ltd сообщила в пятницу о ведении переговоров о продаже своего мобильного бизнеса инвестиционному фонду Polaris Capital Group. Объем сделки, по данным местных СМИ, составляет до 50 млрд иен ($456 млн).

Подписание официального соглашения состоится, как ожидается, к концу месяца, сообщила газета Nikkei, добавив, что Fujitsu продаст контрольный пакет акций в мобильном бизнесе.

В свою очередь, Fujitsu указала в опубликованном заявлении, что окончательного решения пока не приняла. Представитель Fujitsu отказался сообщить корреспонденту Reuters, какую долю бизнеса компания выставила на продажу. Базирующийся в Токио фонд Polaris также пока недоступен для комментариев.

На фоне новостей о продаже акции Fujitsu выросли на 1,6 %. Fujitsu и другие японские производители мобильных телефонов испытывают значительные трудности на глобальном рынке в борьбе с такими конкурентами, как Apple и Samsung Electronics, а также китайскими производителями, предлагающим продукцию по значительно более низким ценам.

Fujitsu также продолжает избавляться от непрофильного бизнеса. В прошлом году компания продала Lenovo Group контрольный пакет акций подразделения по выпуску персональных компьютеров за $269 млн.

Как сообщает Nikkei, мобильный бизнес Fujitsu, выделенный в отдельную компанию в 2016 году, привлёк интерес и других инвестиционных фондов, таких как британская компания CVC Capital Partners, а также китайского производителя персональных компьютеров Lenovo Group.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018