Fujitsu продает мобильный бизнес

Японская компания Fujitsu Ltd сообщила в пятницу о ведении переговоров о продаже своего мобильного бизнеса инвестиционному фонду Polaris Capital Group. Объем сделки, по данным местных СМИ, составляет до 50 млрд иен ($456 млн).
Подписание официального соглашения состоится, как ожидается, к концу месяца, сообщила газета Nikkei, добавив, что Fujitsu продаст контрольный пакет акций в мобильном бизнесе.
В свою очередь, Fujitsu указала в опубликованном заявлении, что окончательного решения пока не приняла. Представитель Fujitsu отказался сообщить корреспонденту Reuters, какую долю бизнеса компания выставила на продажу. Базирующийся в Токио фонд Polaris также пока недоступен для комментариев.
На фоне новостей о продаже акции Fujitsu выросли на 1,6 %. Fujitsu и другие японские производители мобильных телефонов испытывают значительные трудности на глобальном рынке в борьбе с такими конкурентами, как Apple и Samsung Electronics, а также китайскими производителями, предлагающим продукцию по значительно более низким ценам.
Fujitsu также продолжает избавляться от непрофильного бизнеса. В прошлом году компания продала Lenovo Group контрольный пакет акций подразделения по выпуску персональных компьютеров за $269 млн.
Как сообщает Nikkei, мобильный бизнес Fujitsu, выделенный в отдельную компанию в 2016 году, привлёк интерес и других инвестиционных фондов, таких как британская компания CVC Capital Partners, а также китайского производителя персональных компьютеров Lenovo Group.
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