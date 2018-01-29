Искусственное мясо появится на полках магазинов к 2021 году

Лидером на этом направлении станет стартап Memphis Meat, в свое время начавший с того, что вырастил фрикадельку в лаборатории. Такой прогноз дает аналитическое агентство GlobalData. Основными предпосылками к успеху в агентстве считают огромные инвесторские деньги, скрывающиеся за стартапом и благоприятную среду для распространения его продуктов, пишет Inverse.
Разработка искусственного мяса принесла значительные инвестиции нескольким стартапам из Кремниевой долины. Самыми известными из них являются Impossible Foods, Memphis Meat, Beyond Meat и Hampton Creek. В эти компании поверили самые богатые люди планеты. Билл Гейтс инвестировал сразу в несколько из них. Пока ни один из них не представил мясо, которое нельзя было бы отличить от настоящего, но наблюдатели все же отмечают прогресс: такое мясо дешевеет, а вкус все меньше выдает подделку.
Стоит признать, что сейчас различные «зеленые» и пищевые проекты и инициативы находятся на пике своей популярности. Население Земли растет, ему надо что-то есть. При этом слепое увеличение поголовья скота — не выход. В 2011 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявляла, что на скотоводство приходится 39% от тех загрязнений, что производит сельское хозяйство. Поэтому идея делать «чистое» мясо и кажется привлекательной: она решает проблемы с продовольствием и, вроде, не усугубляет экологическую ситуацию. Некоторые специалисты при этом говорят, что искусственное мясо эффективнее настоящего, более питательное и менее вредное.
Но все это были лишь разговоры и реклама, пока оно не пошло в массы. А мир уже сейчас близок к этому. Во всяком случае его западная часть. Так, искусственным мясом уже заинтересовались продовольственные корпорации. Cargill, Nestle и Tyson делают ставку на него. Они разделяют мнение о том, что в ближайшие 25 лет порядка 20% мирового рынка мяса будет составлять новый продукт.
По словам производителей, искусственное мясо, синтезированное в лабораторных условиях, обещает стать востребованным продуктом за счет ряда преимуществ: оно имеет вкус не хуже натурального, при этом не накачано антибиотиками, не было выращено рядом с загазованной трассой, не предполагает убийства живых существ и, к тому же, будет стоить дешевле.
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