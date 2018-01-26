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НБУ упростил для бизнеса условия продажи иностранной валюты

НБУ упростил для бизнеса условия продажи иностранной валюты

Национальный банк Украины усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.

Соответствующие изменения утверждены Постановлением НБУ №7 от 25 января 2018 года. Оно вступает в силу 27 января 2018 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

 Национальный банк отмечает:

Во-первых, четко определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору (независимо от наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке).

Во-вторых, НБУ уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов.

По-прежнему уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее чем за пять рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке.

В случае, если средства для продажи перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.

По материалам Finance.UA
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