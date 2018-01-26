НБУ упростил для бизнеса условия продажи иностранной валюты

Национальный банк Украины усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.
Соответствующие изменения утверждены Постановлением НБУ №7 от 25 января 2018 года. Оно вступает в силу 27 января 2018 года.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Национальный банк отмечает:
Во-первых, четко определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору (независимо от наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке).
Во-вторых, НБУ уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов.
По-прежнему уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее чем за пять рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке.
В случае, если средства для продажи перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.
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