Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 28 0

В Японии создали самоходные тапки с автопилотом (видео)

В Японии создали самоходные тапки с автопилотом (видео)

В Японии были изобретены самоходные тапочки, которые умеют самостоятельно передвигаться по полу. Они также могут “парковаться” в один ряд с другой обувью. Видео с изобретением было опубликовано на YouTube-канале Nissan.

В видео показано, как посетители отеля оставляют тапки, где им удобно. А они после сами находят дорогу и становятся в ряд с другими. При этом за их движение отвечает кнопка, которая встроена в стену коридора.

Отмечается также, что технология парковки тапок является идентичной с автопилотным паркингом автомобиля.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018