В Японии создали самоходные тапки с автопилотом (видео)

В Японии были изобретены самоходные тапочки, которые умеют самостоятельно передвигаться по полу. Они также могут “парковаться” в один ряд с другой обувью. Видео с изобретением было опубликовано на YouTube-канале Nissan.
В видео показано, как посетители отеля оставляют тапки, где им удобно. А они после сами находят дорогу и становятся в ряд с другими. При этом за их движение отвечает кнопка, которая встроена в стену коридора.
Отмечается также, что технология парковки тапок является идентичной с автопилотным паркингом автомобиля.
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