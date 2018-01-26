Украина получит перспективу членства в ЕС в 2021 году

У нашей страны будет перспектива членства в Евросоюзе в 2021 году при поддержке Польши и Литвы. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Давосе.
По его словам, у стран ЕС и всего свободного мира должна быть одна повестка и они должны быть максимально объединены вокруг общих ценностей, а не денег.
Он считает, что благодаря этому удастся одержать победу над фейковыми новостями, а также в пропагандистской и информационной войне.
«И единственное, что изменится, это то, что в 2021 году Украина при поддержке Польши и Литвы получит перспективу членства в Евросоюзе», – подчеркнул Порошенко.
Также он считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики. Таким образом, по его словам, он делает это не из-за введения безвизового режима или предоставления транша МВФ.
«Я создал независимые антикоррупционные органы – НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с другими институтами и уже демонстрируют первые результаты», – подытожил Порошенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому законуВчера, 10:45 - 1839 9
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблокиВчера, 14:45 - 426 6
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
Межбанк: доллар обвалилсяВчера, 11:35 - 15933 3
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
Сорос в Давосе высказался о криптовалютахВчера, 11:00 - 2164
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)Вчера, 15:10 - 238
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon HeavyПозавчера, 11:35 - 818
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1240 1
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2510 2
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 3249 7
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Получаем дивидендыФондовий ринок
Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...Обговорення статей