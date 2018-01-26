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Украина получит перспективу членства в ЕС в 2021 году

Украина получит перспективу членства в ЕС в 2021 году

У нашей страны будет перспектива членства в Евросоюзе в 2021 году при поддержке Польши и Литвы. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Давосе.

По его словам, у стран ЕС и всего свободного мира должна быть одна повестка и они должны быть максимально объединены вокруг общих ценностей, а не денег.

Он считает, что благодаря этому удастся одержать победу над фейковыми новостями, а также в пропагандистской и информационной войне.

«И единственное, что изменится, это то, что в 2021 году Украина при поддержке Польши и Литвы получит перспективу членства в Евросоюзе», – подчеркнул Порошенко.

Также он считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики. Таким образом, по его словам, он делает это не из-за введения безвизового режима или предоставления транша МВФ.

«Я создал независимые антикоррупционные органы – НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с другими институтами и уже демонстрируют первые результаты», – подытожил Порошенко.

По материалам Комментарии
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