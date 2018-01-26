Европа требует отделить распределение электроэнергии в Украине

Секретариат Энергетического сообщества инициировал рассмотрение спора в отношении Украины из-за отсутствия решений по отделению операторов дистрибуции электроэнергии.

Об этом говорится на официальном сайте сообщества.

Секретариат считает, что Украина не соблюдает своих обязательств по Договору Энергетического Сообщества по отделению (анбандлингу) операторов электроснабжения.

“Операторы распределения электроэнергии все еще располагают полностью интегрированными правовыми и функциональными структурами управления для распределения и поставки электроэнергии”, – говорится в сообщении.

Разделение операторов энергосистем является одним из центральных элементов либерализации рынка электроэнергии и обязательно для членов Энергетического сообщества с 2015 года.

“Только тогда, когда операторы отделены от других сегментов цепочки энергоснабжения, они могут действовать самостоятельно, а потребители получают выгоду от большего выбора поставщиков, которые в свою очередь предлагают лучшие услуги по справедливой цене”, – говорится в заявлении.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион был назначен председателем Координационного центра по обеспечению ввода нового рынка электрической энергии, сопредседателем – первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

Заместителями председателя Координационного центра назначены глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон “О рынке электроэнергии”.

Закон “О рынке электроэнергии” предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ вводит нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.