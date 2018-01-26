Давос-2018: Украина вошла в список лидеров по внедрению блокчейна

В ходе форума Давос-2018 представили отчет, согласно которому Украина вошла в список мировых лидеров по внедрению технологии блокчейна.
Об этом в Facebook сообщил советник главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Константин Ярмоленко.
“Один из главных блокчейн-экспертов в мире и автор бестселлера “Blockchain Revolution” Дон Тапскотт (Канада) во время форума презентовал мировую блокчейн-карту с 14 странами – лидерами по внедрению этой прорывной технологии. Украина вошла в (список, – ред.) 14 мировых блокчейн-лидеров”, – сообщил Яромленко.
Он также отметил, что другими лидерами являются США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, ОАЭ, Грузия, Эстония, Британия, Франция, Германия, Швеция и Китай. Напомним, в апреле 2017 года Кабинет министров Украины начал переход на новую систему хранения данных по технологии блокчейна.
После перехода на эту систему правительство сможет контролировать все изменения, которые происходят с государственными активами, в частности, результаты конкурсов по приватизации. Блокчейн является структурированной базой данных, цепочкой блоков транзакций, которые впервые возникли как основа функционирования цифровой валюты Bitcoin.
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