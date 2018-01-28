Стало известно, когда в Украине поднимут цену на сахар

С 1 февраля 2018 года в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины планируют поднять цену на сахар. Также будет увеличена минимальная стоимость свеклы. Об этом сообщает издание «Ура-Информ», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Специальным проектом чиновники планируют поднять минимальные цены за тонну сахара до 11 тыс. гривен и до 753 гривны за 1 тонну свеклы. Программа государственного регулирования цен на сахар была принята еще в 2017 году.

Сейчас в Украине существуют определенные квоты на производство сахара для внутреннего рынка. Они установлены объемом 1,5 млн тонн.

По данным издания, рост цен также можно объяснить увеличением экспорта продукта. Украинские производители за 2017 год экспортировали 598,7 тыс тонн сахара, что на 29% больше, чем в 2016-м.

За четыре месяца маркетингового года 2017/2018 на внешние рынки уже поставлено 174,0 тыс. тонн сахара, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Тогда экспортировали – 343,9 тыс. тонн.

С начала сезона сахароварения украинские заводы переработали 14,07 млн тонн сахарной свеклы, в результате чего произвели два млн тонн сахара.