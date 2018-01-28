Стало известно, когда в Украине поднимут цену на сахар

С 1 февраля 2018 года в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины планируют поднять цену на сахар. Также будет увеличена минимальная стоимость свеклы. Об этом сообщает издание «Ура-Информ», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Специальным проектом чиновники планируют поднять минимальные цены за тонну сахара до 11 тыс. гривен и до 753 гривны за 1 тонну свеклы. Программа государственного регулирования цен на сахар была принята еще в 2017 году.
Сейчас в Украине существуют определенные квоты на производство сахара для внутреннего рынка. Они установлены объемом 1,5 млн тонн.
По данным издания, рост цен также можно объяснить увеличением экспорта продукта. Украинские производители за 2017 год экспортировали 598,7 тыс тонн сахара, что на 29% больше, чем в 2016-м.
За четыре месяца маркетингового года 2017/2018 на внешние рынки уже поставлено 174,0 тыс. тонн сахара, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Тогда экспортировали – 343,9 тыс. тонн.
С начала сезона сахароварения украинские заводы переработали 14,07 млн тонн сахарной свеклы, в результате чего произвели два млн тонн сахара.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банкиры прокомментировали повышение учетной ставкиВчера, 12:00 - 3814 15
В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%Вчера, 17:00 - 485 6
82% заработанных за год средств ушло в карманы богатейших людей мираВчера, 14:00 - 1345 5
В ООН дали прогноз о количестве населения в Украине до 2050 годаВчера, 18:00 - 1980 4
Бывший банк Гонтаревой удвоил прибыльВчера, 15:00 - 1119 4
В ООН дали прогноз о количестве населения в Украине до 2050 годаВчера, 18:00 - 1980 4
Водители начали отказываться от бензинов и дизеля - Госстат3 ч. назад - 1724 3
82% заработанных за год средств ушло в карманы богатейших людей мираВчера, 14:00 - 1345 5
Бывший банк Гонтаревой удвоил прибыльВчера, 15:00 - 1119 4
Стало известно, когда в Украине поднимут цену на сахар7 ч. назад - 837
В Германии изобрели летающую ванну (видео)Вчера, 15:10 - 301
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)Позавчера, 15:10 - 500
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 967 2
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1452 2
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2709 2
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Росіяни біднішають четвертий рік поспільОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг