В ГФС объяснили, почему число крупных налогоплательщиков сократилось почти в два раза

В 2018 году количество крупных налогоплательщиков в Украине сократилась почти вдвое – в прошлом году их было 2,5 тыс., а в этом году – 1364. В Государственной фискальной службе пояснили, что сокращение произошло из-за законодательного изменения методики определения таких плательщиков налогов. Просто повысили пороги сумм, которые необходимы для внесения в реестр. Также сделали привязку к евро. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан.

“Критерии крупного налогоплательщика удалось изменить, подняв объем дохода от 1 млрд грн до 50 млн евро, а суммы уплаченных налогов – от 20 млн грн до 1 млн евро, в частности, не менее 500 тыс. евро налоговых платежей. Если в 2017 году мы обслуживали 2,5 тысячи крупных предприятий, то с учетом новых критериев в реестр на 2018 год было отобрано 1364”, – сказал Продан.

Такие изменения были обусловлены постоянной миграцией налогоплательщиков между налоговыми органами, что было неэффективным с точки зрения налогового контроля и приводило к нареканиям со стороны предприятий.

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Руководитель ГФС отметил, что такие изменения не смогли стать препятствием для перехода в Офис крупных плательщиков фирм-однодневок, которые не созданы для уплаты налогов, а использовались в схемах формирования рискового налогового кредита по НДС.

“Кроме этого, с учетом инфляции увеличилось количество предприятий, которые по объему доходов достигли критериев ВПП, однако через короткое время “просели” и выпали из числа крупных плательщиков”, – сказал Продан.

Поэтому, по его словам, сокращение практически вдвое числа крупных плательщиков позволит избежать такой ситуации в будущем и повысить качество налогового обслуживания в Офисе, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению поступлений налоговых платежей.