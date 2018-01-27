Jaguar готовит конкурента Tesla Model S

У «Теслы» появится конкурент из Британии.

В конце 2018 года Jaguar представит электрокар, который сможет составить конкуренцию Model S.

Британцы построят электромобиль на базе седана XJ нового поколения, сообщает Autocar. По данным издания, продажи автомобиля в Европе начнутся в 2019 году.

Запас хода электрического Jaguar JX превысит 480 километров – показатель неплохой, однако он несколько меньше, чем у «Теслы».

Остальные технические характеристики машины пока держатся в секрете.

Разработку новинки подтвердил директор по дизайну бренда Ян Каллум.

«Будущее XJ вызывало у нас множество споров. В итоге мы придумали кое-что особенное», — заявил дизайнер.