Jaguar готовит конкурента Tesla Model S

У «Теслы» появится конкурент из Британии.
В конце 2018 года Jaguar представит электрокар, который сможет составить конкуренцию Model S.
Британцы построят электромобиль на базе седана XJ нового поколения, сообщает Autocar. По данным издания, продажи автомобиля в Европе начнутся в 2019 году.
Запас хода электрического Jaguar JX превысит 480 километров – показатель неплохой, однако он несколько меньше, чем у «Теслы».
Остальные технические характеристики машины пока держатся в секрете.
Разработку новинки подтвердил директор по дизайну бренда Ян Каллум.
«Будущее XJ вызывало у нас множество споров. В итоге мы придумали кое-что особенное», — заявил дизайнер.
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