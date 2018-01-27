Bugatti переходит на «принтерное» производство

Bugatti станет первым в мире автопроизводителем, который будет делать тормозные суппорты при помощи 3D-принтера.
Напечатанные детали будут использоваться при производстве гиперкара Chiron, который входит в топ-10 самых быстрых автомобилей в мире.
Bugatti Chiron комплектуется мотором W16 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 1500 лошадиных сил.
Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена 420 км в час. Чтобы снять ограничение, требуется специальный ключ, который передвигает ограничитель до отметки в 450 км в час.
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