Украина заработала $18 млрд на аграрном экспорте

По итогам 2017 года экспорт аграрной и пищевой продукции з Украины составил 17,9 млрд долларов, что на 16,3% больше, чем в прошлом году. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на замглавы ведомства по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.
“По результатам 2017 года, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров показал очень положительные результаты и составил более 17,9 млрд долларов. В прошлом году этот показатель составлял 15,5 млрд долларов. На сегодня в общем объеме внешней торговли аграрной и пищевой продукцией доля экспорта составляет 79,4%”, – сказала заместитель министра.
По словам Трофимцевой, весь внешнеторговый оборот аграрной продукции за прошлый год составил 22,6 млрд долларов. Больше всего украинской продукции экспортируется в страны Азии – 42,6%, Евросоюз – 32,4%, страны Африки – 14,2%, страны СНГ – 7,6%, США – 0,4% и другие страны – 2,8%.
Отмечается, что за 2017 год значительно выросли поставки украинских переработанных и пищевых товаров.
Больше всего аграрии экспортируют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла – 25,1%, а третье – семена масличных культур – 11,3%.
С 1 по 5 января 2018 года Украина полностью выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в страны ЕС на текущий год, это 1035 тысяч тонн и 1125 тысяч тонн соответственно.
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