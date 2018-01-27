Рэпер 50 Cent сколотил целое состояние на биткоинах

Известный американский рэп-исполнитель Кёртис Джеймс Джексон III, более известный под сценическим псевдонимом 50 Cent, сумел неплохо заработать на криптовалютах. В 2014 году он выпустил альбом «Animal Ambition», который можно было приобрести в том числе и за биткоины.
Напомним, что в то время одна цифровая монета оценивалась примерно в $662.
Как сообщается, 50 Cent на продажах своего альбома заработал порядка 700 биткоинов.
Тогда, в 2014 году, эти биткоины стоили около $463 000. В декабре прошлого года, когда курс биткоина преодолел отметку в $20 000 за одну монету, 700 биткоинов рэпера стоили $14 млн.
Даже сейчас, когда стоимость биткоина колеблется в пределах $11 000, вложение 50 Cent оценивается примерно в $8 млн.
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