Минобороны начинает самый масштабный строительный проект в истории

В 2018 году Министерство обороны Украины начнет реализацию наиболее масштабного за время независимости Украины проекта по строительству жилых комплексов для военнослужащих-контрактников.

Об этом на брифинге заявил и.о. начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины полковник Александр Чергинец.

“На реализацию проекта в Министерстве обороны запланированы действительно большие деньги – около 2,6 млрд грн. Финансирование работ будет осуществляться следующим образом: 1 млрд грн – это средства, поступившие на счет специального фонда Минобороны в результате конфискации. Эти деньги мы получили в конце прошлого года, и в этом году они будут использоваться на строительство. Еще 1,6 млрд грн – это деньги общего фонда Минобороны, предусмотренные на развитие инфраструктуры”, – заявил он.

Строительство будет осуществляться в военных городках на территории воинских частей почти по всей Украине – в 21 области. Планируется построить 184 здания на 23 тыс. койко-мест, где будут размещены военнослужащие по контракту.

“Строительство жилых комплексов будет осуществляться по единому архитектурному проекту с учетом сейсмических и климатических условий местности. Закупка работ по строительству будет осуществляться через систему Prozzoro”, – отметил Чергинец.

Общая стоимость одного здания площадью 1055 кв. метров составляет примерно 12,5 млн грн. На каждом этаже будет 6 жилых блок-секций и кухня, на первом этаже предусмотрены прачечная и сушилка. Блок-секция будет иметь площадь 54,5 кв. м, которая рассчитана на 10 койко-мест и состоит из двух жилых комнат, туалетной и душевой комнат. Разработаны также технические требования для новых образцов мебели.

“Данный проект разработан, учитывая пожелания военнослужащих по контракту. В нем уже реализованы новейшие подходы размещения с учетом опыта передовых стран мира. Для разработки проекта были привлечены, кроме Минобороны, ветераны АТО, представители общественности и волонтерского движения”, – подчеркнул и.о. начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ.

Он отметил, что строительство будет проходить поэтапно.

“В прошлом году мы уже начали проектирование и привязку проекта по регионам. Это – более 90 зданий, которые находятся на стадии проектирования, половина из которых уже в Государственной строительной экспертизе. Ожидаем до середины февраля получить первые положительные экспертные отчеты о результатах проверки проектно-сметной документации и будем начинать аукционы”, – добавил полковник.

Ожидаемый срок строительства одного жилого комплекса в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией составляет 7 месяцев.

Чергинец также сообщил, что уже со следующего года Минобороны намерено строить и общежития семейного типа вблизи воинских частей.