Range Rover показал салон трехдверного кроссовера

Land Rover готовит к премьере трехдверный Range Rover под названием SV Coupе. Он будет выпущен ограниченной серией в честь 70-летия марки.

Салон внедорожника выполнят в стилистике последних моделей марки. В частности, Range Rover Velar. Сзади будут установлены два отдельных кресла, разделенные центральным тоннелем, на котором расположится отдельный блок управления климат-контролем. В отделке интерьера будет использоваться кожа, дерево и алюминий.

Сборку внедорожника-купе наладят на мощностях заводского ателье компании – Special Vehicle Operations. Над моделью работает команда инженеров, которая создавала Range Rover SVAutobiography, Range Rover Sport SVR, Jaguar XE SV Project 8 и F-Type SVR. Всего планируется выпустить не более 999 экземпляров трехдверки.