Производство подсолнечного масла выросло на 20%

В Украине в 2017 году предприятия произвели 5,212 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 17% превышает показатель 2016 г., — говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Как проинформировали в ведомстве, в декабре-2017 производство данной продукции составило 477 тыс. тонн, что на 0,4% ниже результата предыдущего месяца и на 4,5% – показателя декабря 2016 г.

В то же время, как рассказали в статистическом ведомстве страны, объем производства маргаринов и пищевых жиров за минувший год вырос на 22,6% – до 226 тыс. тонн. Как сообщается, в прошлом месяце по сравнению с ноябрем-2017 производство маргаринов и жиров увеличилось на 2,3%, а по сравнению с декабрем 2016 г. — на 12,7%, до 22,8 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2017 года в Украине было произведено 3,701 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 31,5% превышает показатель аналогичного периода минувшего года.

Также Hubs писал, что экспорт украинского подсолнечного масла вырос на 46,8% за последние 5 лет.

Специалисты УКАБ пришли к выводу, что причиной роста экспорта является увеличение спроса на подсолнечное масло на мировом рынке масел и жиров. Так, объемы мирового импорта подсолнечного масла выросли на 44,3% в 2015 году по сравнению с 2011 годом и составили 9,2 млн т. В среднем за последние 5 лет объемы импорта ежегодно росли на 9,6%. В то время как спрос на пальмовое и соевое масла рос только на 4,7% и 2,6% соответственно. Подобная тенденция свидетельствует о том, что объемы реализации украинского масла будут расти и в дальнейшем, особенно учитывая активный спрос со стороны Китая.

Основными мировыми потребителями подсолнечного масла являются Индия, которая импортирует 16,3% масла из подсолнечника, Турция — 8,6% и Китай — 7%. Эти страны в последние годы значительно нарастили импорт масла, особенно Китай, который за последние 5 лет увеличил объемы поставок в 9 раз в натуральном объеме.