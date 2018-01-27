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Китай собрал рекордный объем таможенных пошлин в 2017 г.

Китай собрал рекордный объем таможенных пошлин в 2017 г.

Поступления Китая от таможенных пошлин по итогам 2017 года составили рекордные 1,89 трлн юаней (около $300 млрд), передает агентство “Синьхуа” со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

По словам главы управления Юя Гуанчжоу, собранный объем вырос на 23,26% по сравнению с 2016 годом.

Объем внешней торговли КНР увеличился в прошлом году на 14,2% после снижения показателей в течение двух лет.

Предприятия Китая смогли сэкономить около 53,08 млрд юаней в прошлом году за счет снижения пошлин или освобождения от их уплаты, поскольку Китай пересматривает политику налогообложения и активно сотрудничает с другими странами в рамках соглашений о свободной торговле.

Юй Гуанчжоу пообещал, что в 2018 году таможенное управление будет повышать эффективность взимания пошлин и усилит контроль над рисками, при этом процедуры таможенного налогообложения будут упрощаться и далее.

По материалам Синьхуа
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