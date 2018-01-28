Россияне беднеют четвертый год подряд

В 2017 году доходы жителей России снизились на 1,7%. Доходы падают четвертый год подряд. В 2016 году они упали на 5,8%, в 2015 году – на 3,2%, а в 2014 году – на 0,7%.
В декабре 2017 года денежные доходы россиян сократились на 1,8% в годовом выражении против 0,1% в ноябре и 1,6% в октябре. Об этом со ссылкой на Росстат сообщают Вести экономика, передает Корреспондент.
Как отмечается, в целом в 2017 г. доходы снизились на 1,7% в годовом выражении.
Доходы россиян сокращаются четвертый год подряд: в 2016 г. доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%.
Сокращение доходов населения в 2017 г. оказалось неожиданным, поскольку правительство ожидало увеличения доходов в базовом сценарии прогноза экономического развития страны. Минэкономразвития в августе 2017 г. даже повысило прогноз роста реальных доходов населения в 2017 г. с 1% до 1,3%. По прогнозу правительства, реальные доходы населения вырастут в 2018 г. на 2,3%.
Средний доход на душу населения в номинальном выражении составил в 2017 г. 31475 руб. в месяц (+ 2,4% в годовом выражении).
Средняя заработная плата составила в 2017 г. 39085 руб. в месяц (+ 7,2%). В реальном выражении средняя зарплата увеличилась в прошлом году на 3,4%.
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