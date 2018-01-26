Сорос назвал президентство Трампа "временным явлением"

Американский бизнесмен Джордж Сорос считает, что президент США Дональд Трамп хочет создать в Штатах «мафиозное государство», однако не может сделать этого из-за силы институтов, лежащих в основе страны.
Как сообщает Associated Press, такое заявление Сорос сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Сорос назвал Трампа «временным явлением». По его мнению, действующий президент США проиграет следующие президентские выборы 2020 года, если удержится на своем посту до того времени.
Ранее Джордж Сорос заявлял, что политика Трампа может превратиться в диктатуру. Миллиардер отметил, что Трамп настаивает на другой форме правления, которая противопоставлена открытому обществу.
По его мнению, идеи избранного президента противоречат сами себе.
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