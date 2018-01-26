Нефть дешевеет после обновления максимумов накануне

Мировые цены на нефть в пятницу перешли к снижению после обновления максимумов накануне, так как доллар слегка стабилизировался после комментариев президента США Дональда Трампа в Давосе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.27 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28% – до 70,21 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,23%, до 65,36 доллара за баррель. В четверг цена Brent достигла отметки в 71,05 доллара за баррель, впервые превысив уровень в 71 доллар с 3 декабря 2014 года. Нефть марки WTI впервые с 5 декабря превысила уровень в 66 долларов.
Нефть перешла к снижению после дополнительных комментариев президента США Дональда Трампа по американской валюте, что поддержало ее рост. Трамп в четверг заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и что, в конечном счете, он хотел бы увидеть сильной американскую валюту. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин заметил, что слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, что привело к резкому снижению стоимости американской валюты и росту стоимости нефти.
Кроме того, аналитики сообщают, что краткосрочная перспектива для цены на нефтяные фьючерсы стала менее радужной.
“Поставки (нефти – ред.) растут, … и мы ожидаем также их дальнейшего роста. Наш прогноз связан с потенциальным повышением добычи нефти в США, а также с тем, что у стран, не входящих в ОПЕК, есть большой шанс наращивать экспорт”, – приводит агентство Рейтер мнение руководителя отдела исследований по товарным сделкам в Marex Spectron Джорджа Славова (Georgi Slavov).
Согласно последнему отчету министерства энергетики США, несмотря на снижение запасов нефти в стране десятую неделю подряд (неделя к 19 января), добыча сырья в стране растет. Добыча нефти в США за неделю выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки.
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