Apple запустит мессенджер для предпринимателей

Корпорация Apple весной 2018 года представит Business Chat — новую функцию в iMessage, которая даст возможность пользователям напрямую общаться с бизнесом.
Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
На конференции WWDC 2017, где была показана разработка, представитель компании рассказал, что Business Chat позволит компаниям взаимодействовать напрямую с потребителями, отвечая на их вопросы, решать проблемы и получать платежи с iPhone, iPad и Apple Watch, не выходя из чата.
Business Chat будет интегрирован с другими продуктами для обслуживания клиентов, такими как LivePerson, Salesforce, Nuance и Genesys. Компании смогут интегрировать все бизнес-процессы в программу, отмечают разработчики. Новая функция даст возможность клиентам планировать встречи и совершать покупки в Business Chat.
Первыми, кто протестирует данную возможность будут комапнии: Discover, Hilton, Lowe’s и Wells Fargo.
Потребители смогут найти компанию и начать общение через Safari, Maps, Spotlight и Siri. Представители корпорации в разговоре с изданием отказались подтвердить информацию о сроках запуска проекта.
Разработчики уверены, что новинка превратит iMessage в коммуникационную платформу, которая сможет конкурировать с Messenger от Facebook.
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