Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 274 0

В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%

В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%

Объем рынка смартфонов в Украине в прошедшем году достиг 4,6 млн устройств, что на 20% больше, чем годом ранее.

Такие данные озвучил глава Huawei Consumer BG в Украине Кевин Чжоу.

На текущий год в компании прогнозируют такие же темпы роста, соответственно, в 2018 году рынок может достигнуть 5,5 млн смартфонов. Примечательно, что глобальный рынок смартфонов в последнее время демонстрирует замедление темпов роста (порядка 3%), а в некоторых странах (например, в Китае) наблюдается даже падение продаж.

Крупнейшими игроками на рынке Украины, как и в мире в целом, являются корейская Samsung, американская Apple и китайская Huawei. Причем первые две компании в высоком ценовом сегменте (от 15 тыс. грн и выше) контролируют 90% рынка.

Как отметили в Huawei, большинство смартфонов в Украине продается в ценовом диапазоне от $150 до 300. При этом 60% смартфонов в сегменте дороже 10 тыс. грн, покупаются в кредит.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018