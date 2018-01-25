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В Швеции начали курсировать первые беспилотные автобусы

В Швеции начали курсировать первые беспилотные автобусы

На севере Стокгольма начали курсировать первые в Швеции общественные автобусы без водителей.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой The Local.

Автобусы проекта компании Nobina появились на дорогах делового района столицы.

Два автобуса теперь курсируют между торговым центром “Kista” и “Victoria Tower” по предварительно записанному маршруту, протяженностью 1,5 километра со скоростью 20 километров в час, с помощью GPS и датчиков.

Автобусы не имеют руля, однако ими можно управлять вручную.

Сообщается, что в салоне находится специальный человек на случай аварийной ситуации, как это требуется в соответствии с действующим законодательством в Швеции.

Проезд в таких автобусах, которые могут перевозить по 12 пассажиров, бесплатный.

По материалам Европейская правда
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