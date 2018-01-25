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Глава МВФ: Майнинг - зло для энергетики

Глава МВФ: Майнинг - зло для энергетики

Потребление электричества майнерами сравнялось с объемами, необходимыми для целой экономики G-20.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает Bloomberg.

“Майнинг биткоинов – это зло для энергетики. Если все продолжится в том же духе, то в 2018 году эта система будет потреблять столько же электричества, сколько Аргентина”, – заявила Лагард на форуме в Давосе.

По подсчетам издания, расходы электроэнергии для майнинга биткоинов за последний год утроились и достигли 37 гигаватт-часов в день. Это эквивалентно примерно 30 ядерным реакторам мощностью 1,2 гигаватт, работающим на максимуме.

 
Пока цены на криптовалюту растут, объемы ее добычи тоже будут расти. И если цены не снизятся, то потребление энергии тоже не снизится.

“С климатом происходят необратимые изменения, а мы только наблюдаем за тем, сколько угля использует Китай для майнинга биткоинов. Так что эта ситуация вызывает беспокойство”, – подытожила Лагард.

По материалам Економічна Правда
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