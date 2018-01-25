Искусственный интеллект найдет новые антибиотики

Проблема с устойчивостью к антибиотикам уже воздействует на медицину и множество людей по всему миру, и решения ее в ближайшее время не предвидится. Теперь ученые решили подключить к разработке новых антибиотиков специально созданные машинные алгоритмы и добились поразительных успехов.
Устойчивость к антибиотикам – это одна из больших проблем современной медицины. Из-за повсеместного применения антибиотиков и несоблюдения инструкций врача лекарства перестали воздействовать на бактерии, что вызывает проблемы при лечении как самых обыкновенных повседневных заболеваний, так и тяжелых.
Одна техника, которая может справиться с устойчивостью к антибиотикам, – это поиск вариантов известных антибиотиков. К сожалению, это крайне тяжелый и трудоемкий процесс, требующий времени. По крайней мере, для людей. Когда в дело вступают алгоритмы, вопрос времени перестает быть настолько значимым.
Группа американских и российских исследователей создали антибиотический алгоритм, который, быстро разбирая базы данных, может открыть в 10 раз больше вариантов антибиотиков, чем было открыто за все время подобных исследований в предыдущие годы.
Алгоритм, известный как VarQuest, описан в статье, опубликованной в последнем номере журнала Nature Microbiology. Хосейн Махимани, профессор университета Карнеги-Меллона, говорит в пресс-релизе, что VarQuest завершил поиск, который методами традиционных вычислений занял бы сотни лет.
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