Предложен способ поиска жизни на других планетах

Исследователи выяснили, как искать обитаемые планеты, смоделировав атмосферу древней Земли. Они определили смесь газов, которая не может присутствовать на безжизненной планете: это углекислый газ и метан в отсутствие угарного газа. О таком результате сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Разумеется, ни в один телескоп нельзя разглядеть живые организмы, населяющие другую планету. Зато, наблюдая её спектр, можно определить состав атмосферы.

Бесспорным маркером жизни, какой мы её знаем, разумеется, является кислород. Этот невероятно активный газ просто исчезнет из атмосферы, вступив в химические реакции с чем придётся, если его запасы не будут регулярно пополняться живыми организмами.

Однако не стоит забывать, что жизнь на Земле существует уже почти четыре миллиарда лет, и только вторая половина этого срока отмечена заметным присутствием кислорода в атмосфере.

“Идея поиска атмосферного кислорода в качестве маркера жизни существует уже давно, и это хорошая стратегия: очень сложно получить много кислорода в отсутствие жизни, — поясняет Джошуа Криссансен-Тоттон (Joshua Krissansen-Totton) из Вашингтонского университета, один из авторов нового исследования. – Но мы не хотим класть все яйца в одну корзину. Даже если жизнь распространена в космосе, мы не знаем, будет ли это жизнь, которая производит кислород. Биохимия производства кислорода очень сложна и может редко встречаться”.