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Apple предупредит пользователей о сборе данных

Apple предупредит пользователей о сборе данных

Apple добавит новый значок конфиденциальности при установке приложения. Теперь пользователь увидит, собирается ли оно использовать его персональные данные.

Если на экране появится значок конфиденциальности, вас попросят ввести пароль перед установкой для согласия обработки личных данных. В таком случае приложение может получить информацию о паролях, хранящихся в данных смартфонов.

Ранее к Apple предъявили коллективный судебный иск из-за выявленных критических уязвимостей Spectre и Meltdown. Это алгоритмы, открывающие доступ к данным, хранящимся в ядрах процессора.

По материалам bigmir.net
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