В Давосе назвали глобальные угрозы безопасности

Кризис мировой безопасности в 2018 году могут спровоцировать недоразумения между лидерами Северной Кореи и США, считают участники форума в Давосе.
Одной из главных мировых угроз, которые могут вызвать кризис безопасности уже в 2018 году, являются недоразумения между лидерами Северной Кореи и США. Об этом заявил профессор международных отношений Сеульского национального университета Ли Гын на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.
“Главными вызовами для системы глобальной безопасности могут стать недоразумения, неверные оценки и ошибочные представления лидеров. Особенно, когда США и Северная Корея посылают друг другу сигналы вместо того, чтобы начать прямой диалог между лидерами двух стран”, – подчеркнул профессор.
По его убеждению, опасная риторика Дональда Трампа порождает еще большее напряжение и не способствует спокойствию не только на Корейском полуострове, но и в мире.
Он предлагает решить корейскую ядерную проблему исключительно путем многостороннего диалога, обязательно – при участии официального Вашингтона и Пхеньяна.
В свою очередь сотрудник Центра Карнеги за международный мир Мозес Наим отмечает, что в современных условиях следует особое внимание обращать на защиту от кибератак, которые могут иметь чрезвычайно серьезные последствия для экономики, общественной и политической жизни стран.
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