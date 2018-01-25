В Давосе назвали глобальные угрозы безопасности

Кризис мировой безопасности в 2018 году могут спровоцировать недоразумения между лидерами Северной Кореи и США, считают участники форума в Давосе.

Одной из главных мировых угроз, которые могут вызвать кризис безопасности уже в 2018 году, являются недоразумения между лидерами Северной Кореи и США. Об этом заявил профессор международных отношений Сеульского национального университета Ли Гын на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.

“Главными вызовами для системы глобальной безопасности могут стать недоразумения, неверные оценки и ошибочные представления лидеров. Особенно, когда США и Северная Корея посылают друг другу сигналы вместо того, чтобы начать прямой диалог между лидерами двух стран”, – подчеркнул профессор.

По его убеждению, опасная риторика Дональда Трампа порождает еще большее напряжение и не способствует спокойствию не только на Корейском полуострове, но и в мире.

Он предлагает решить корейскую ядерную проблему исключительно путем многостороннего диалога, обязательно – при участии официального Вашингтона и Пхеньяна.

В свою очередь сотрудник Центра Карнеги за международный мир Мозес Наим отмечает, что в современных условиях следует особое внимание обращать на защиту от кибератак, которые могут иметь чрезвычайно серьезные последствия для экономики, общественной и политической жизни стран.