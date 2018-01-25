Представлен автодом с умными окнами

Knaus показала концепт своего дома-прицепа, пишет New Atlas. Это просторный и очень светлый автодом, но его главная особенность – окна: они позволяют создавать нужный уровень освещения, меняя степень прозрачности.
В фургоне решены сразу две проблемы: из-за большого числа окон он позволяет находиться максимально близко к природе, но в случае необходимости он позволит скрыться от окружающего мира, чтобы не быть у всех на виду. Свет — основная особенность концепта. В передней части фургона, вместо стены, находится огромное окно. Предположительно через него путешественники будут смотреть на скалы, леса и звездное небо.
Но стекла прозрачны только до того момента, пока это нужно туристам. В случае необходимости оно затемнится и яркое солнце и соседи по лагерю больше не будут отвлекать тех, кто находится внутри. Компания называет представленный концепт революцией в области автодомов. Они уверяют, что использовали все последние технологии и разработки. Это коснулось по большей части материалов, из которых будет сделан новый дом: никакого дерева, только стеклопластиковые стены и другие оптимизированные по весу составные элементы.
Они рассказывают, что использовали электрохроматическое стекло. Такое имеет большой диапазон по настройке своей прозрачности. В фургоне кнопка управления прозрачности вынесена на видное место и позволит удобно настроить стекло. При нажатии частицы внутри стекла двигаются под воздействием электрического поля. Это позволяет либо затемнить окно, либо, наоборот, пропустить внутрь больше света. Создатели также говорят, что стекло сможет отвечать не только за освещенность, но и за тепловой баланс, выпуская или задерживая тепло.
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